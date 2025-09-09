San Miguelito registra su primer caso de tosferina

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó este lunes el primer caso de tosferina en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la entidad, se trata de una persona de 44 años, residente en el corregimiento de Belisario Porras, quien presenta múltiples comorbilidades y no contaba con evidencia de haber recibido la vacuna contra esta enfermedad.

La directora de la región de salud en San Miguelito, Yaviletsy Centella, hizo un llamado a la población para que acuda a los centros de salud a completar sus esquemas de vacunación y protegerse contra esta enfermedad.

La tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite principalmente a través de las gotitas de saliva que se expulsan al toser, estornudar o hablar.