Santiago de Veraguas celebra 404 años de historia y tradición

Este 23 de octubre, la ciudad de Santiago conmemorará 404 años desde su fundación, un acontecimiento que, según investigaciones recientes de historiadores panameños, se remonta al 23 de octubre de 1641. Esta fecha fue confirmada con documentos encontrados en la Biblioteca Pública Nacional de España.

Para Nathaniel García, funcionario de la alcaldía de Santiago, la celebración resalta la identidad y la historia de la capital veragüense, para ello se sustenta en un decreto municipal que establece esta fecha como el día oficial de la fundación de Santiago.

Erick Caballero exhonrable representante dijo a este medio que hay algunos santiagueños y estudiosos locales que consideran que las investigaciones históricas deben continuar, pues aún existen vacíos documentales y distintas versiones sobre los orígenes de la ciudad.

Pese a ello, la conmemoración ha sido recibida con entusiasmo por los residentes, quienes destacan la importancia de mantener viva la memoria histórica y el legado cultural de la ciudad que se ha consolidado como el centro económico, educativo y político más importante del interior del país.

Durante los actos alusivos a la fecha, se espera la participación de autoridades locales, centros educativos, grupos culturales y religiosos, quienes rendirán homenaje a los fundadores y al desarrollo que ha tenido Santiago a lo largo de más de cuatro siglos.

“Santiago no solo es historia, es identidad y compromiso con el futuro”, expresó un representante del municipio,

destacando el valor de las tradiciones y el sentido de pertenencia de los santiagueños.

La ciudad, que ha sido testigo de grandes transformaciones sociales y urbanas, continúa proyectándose hacia el futuro sin olvidar su origen y las raíces que la han convertido en una de las más emblemáticas de la provincia de Veraguas.