Saúl: el pueblo dijo basta

El sindicalista Saúl Méndez diagnosticó la crisis de Panamá ante las pantallas de CNN, expresando que "lo que está enfrentando el pueblo panameño es un modelo económico, político y social excluyente que han secuestrado las élites del poder económico, que se han servido para montar formalmente quienes ejercen desde la Presidencia, el legislativo y la justicia una situación en políticas económicas que han afectado duramente al pueblo".

El dirigente de la Alianza Pueblo Unido por la Vida señaló que Panamá es el segundo país más desigual de América Latina, donde 115 personas acumulan $20 mil millones y eso ha creado un descontento acumlado en los últimos 32 años y lo que reclama el pueblo ahora es justicia social, porque los empresarios especulan con los precios de forma brutal e incrementan los precios de los medicamentos, alimentos,electricidad y ahora el combustible y han arrinconado a los panameños.

Publicidad

Méndez cuestionó que en un país de de 4.5 millones de habitantes, el 67% vive de empleos informales, salarios bajos y el pueblo dijo: ¡basta! Los panameños han empezado a usar la democracia directa participativa y como dueño del poder le pidió al gobierno que pare esa forma de gobernar nefasta.

El también secretario general del Suntracs señaló que para la mesa de diálogo tienen 28 temas, pero se concentrarán primero en las reducciones del combustible, alimentos, medicinas y electricidad, un aumento general de salario y destinar el 6% del Producto Interno Bruto del país en el sector educativo.

El periodista de CNN en Español, Fernando del Rincón reveló que el gobierno de Laurentino Cortizo se ha negado repetidas veces a dar su versión a medios internacionales en torno a la actual crisis panameña.

"Es muy importante entender el punto de vista (del gobierno), porque estos movimientos sociales que hay, estas manifestaciones, estos bloqueos, son los más importantes en décadas de la historia de Panamá".

"Aquí está quien responde", reiteró del Rincón. "El que no quiere estar aquí, no lo puedo obligar, pero tampoco me voy a callar. ¿No voy a hablar del tema porque no está la otra parte? No, aquí está abierta la puerta, si no quieren venir, es su problema".

Contenido Premium: 0