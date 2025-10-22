Nacional - 22/10/25 - 07:49 AM

Sinaproc: Sin daños reportados en Panamá tras sismo de 6.4 en Costa Rica

El movimiento sísmico, que se registró en horas de la mañana, fue percibido en varias regiones de Panamá. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

 

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se está llevando a cabo un monitoreo en tiempo real en diversas áreas del país, así como en los Centros de Operaciones de Emergencias de Chiriquí y a nivel nacional, tras el sismo de 6.4 grados de magnitud ocurrido en Costa Rica, a 168 kilómetros al oeste de Río Sereno.

El movimiento sísmico, que se registró en horas de la mañana, fue percibido en varias regiones de Panamá. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas. 

El monitoreo se está llevando a cabo en los siguientes sectores: Progreso, Bugaba, Alanje, Puerto Armuelles, Tolé, Tierras Altas, Divalá, Paso Canoas, Dolega, San Félix y Sereno.

"Continuamos con las inspecciones en todas las áreas afectadas por el sismo. Afortunadamente, no hemos recibido reportes de daños hasta el momento. Seguimos atentos a cualquier novedad", aseguró un portavoz del Sinaproc.

El sismo, que ocurrió en la vecina Costa Rica, generó alarma en la región, pero hasta ahora no ha causado impactos significativos en Panamá.
 

