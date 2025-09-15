Nacional - 15/9/25 - 12:00 AM

Sobrecostos en obras del Cuarto Puente y túnel llegarían a $3 mil millones

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, indicó que está esperando que le certifiquen el costo del financiamiento del túnel de la Línea 3 del Metro porque, si bien se presentó ante el Ministerio Público una denuncia por sobrecostos de 1,800 millones, esta cifra no incluyó el costo del financiamiento del túnel, que, según dijo, puede llegar a los mil millones de dólares.

“Podríamos estar hablando de 3 mil millones de dólares (en sobrecostos)”, aseguró Andrade.

“Es una negligencia administrativa total haber hecho eso”, añadió.

Indicó que se está analizando los números fríos, pero que también hay que ponderar cómo los manejos irregulares de la administración de Laurentino Cortizo, durante la cual Rafael Sabonge fungió como titular del MOP, han “impactado a la gente del West (Panamá Oeste)”. “¿Cómo tú valorizas eso?”, cuestionó el ministro en el programa dominical Debate Abierto.

Andrade presentó el pasado 11 de junio una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) por el presunto manejo negligente, durante la administración del gobierno de Laurentino Cortizo, del proyecto “Diseño y Construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá” y la Línea 3 del Metro de Panamá.

De acuerdo con Andrade, esto habría generado sobrecostos por aproximadamente 1,840 millones de dólares.

En un comunicado de prensa, el MOP detalló irregularidades en ambas obras: Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: 128 millones de dólares de aumento sobre el costo original del contrato y 566 millones por financiamiento; mientras que en el Metro de Panamá se reportó un sobrecosto de 1,145 millones por la realización de un túnel que originalmente no era necesario, a lo que ahora habría que sumarle el costo del financiamiento.

