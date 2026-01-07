Sociedad organizada de Veraguas condena ataque contra enfermera en Atalaya

Diversos sectores de la sociedad organizada en la provincia de Veraguas reaccionaron con indignación y preocupación tras el atentado del que fue víctima una enfermera.

En días pasados, esta mujer recibió dos impactos de bala en el abdomen por parte de un hombre que posteriormente se quitó la vida.

El hecho violento ocurrió en el distrito de Atalaya y ha vuelto a encender las alarmas sobre la violencia contra la mujer en la región.

Eira Lucía Velasco, representante y dirigente de un grupo de jóvenes mujeres organizadas en Veraguas, conocido como “Vive sin Miedo”, deploró enérgicamente lo sucedido y expresó solidaridad con la víctima y sus familiares.

La agrupación destaca que este nuevo caso evidencia la urgencia de reforzar las acciones de prevención y atención frente a la violencia de género, un problema que continúa cobrando víctimas en la provincia y el país.

La docente Fulvia Álvarez es otra de las mujeres líderes sociales y comunitarias que hizo un llamado enérgico a las instituciones sociales, educativas y públicas para que redoblen esfuerzos de manera coordinada, a fin de enfrentar este flagelo mediante programas de orientación, prevención, atención psicológica y protección efectiva para las mujeres en riesgo.

De acuerdo con datos aportados por las organizaciones, en los primeros días del 2026 ya se registra este grave hecho de violencia, mientras que durante el año pasado (2025) en Veraguas se contabilizaron al menos nueve mujeres agredidas.

Varios de estos casos terminaron en muertes a manos de sus parejas o exparejas.

La sociedad civil reiteró la necesidad de fortalecer las políticas públicas, promover la denuncia oportuna y fomentar una cultura de respeto y convivencia pacífica, con el objetivo de evitar que hechos lamentables como el ocurrido en Atalaya se repitan en la provincia.