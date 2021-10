Solo vacunados podrán estar apiñados

Los llenos completos para eventos bailables y de entretenimiento en Panamá serán, de ahora en adelante, exclusivos para vacunados contra el Covid-19.

Así queda determinado en el nuevo Decreto Ejecutivo No. 852 del 29 de septiembre de 2021, "Que establece los aforos permitidos para actividades concurridas, con motivo de la Covid-19 y se dictan otras disposiciones".

Cuando aún rige el Estado de Emergencia por Coronavirus en el país, y cuando un 70% de la población ya ha sido vacunada con dos dosis de la vacuna, el gobierno ahora permitirá un aforo del 100% en cualquier evento masivo en instalaciones abiertas o cerradas.

Pero la condición es que las personas que acudan a cualquier boda, quinceaños, fiesta, culto religioso, gimnasio, estadio, restaurante, parrillada, bar, jorón o discoteca, debe contar con un esquema de vacunación Covid-19 completo, con un mínimo de 14 días, lo cual debe demostrar mostrando su tarjeta de vacunación, o el código QR que emite la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Los responsables de actividades que deseen tener un aforo de 100% de su capacidad, deben solicitarlo por escrito a la oficina regional del Ministerio de Salud. Esa solicitud debe contener los datos completos de la persona natural o jurídica solicitante, su representante legal o persona responsable, y la descripción del protocolo para implementar las medidas de bioseguridad durante el evento.

La oficina regional del Minsa registrará los datos y -sin mayor trámite- emitirá una nota que autoriza lo solicitado y entregará una o más etiquetas adhesivas con la leyenda 100% vacunados. Si no se hace la solicitud al Minsa, el local o evento tendrá que limitarse a un aforo de 50%.

Si no se solicita el aforo completo, los eventos de actividades bailables masivas solo podrán permitir un máximo de 8 personas por mesa, separar cada mesa de otra 2 metros mínimo, baile en una zona confinada alrededor de la mesa, no habrá servicio en barras, los meseros deberán tener mascarilla y careta, y otras restricciones.

Las personas y trabajadores en eventos masivos deberán llevar mascarillas, sin importar si es un local con aforo de 100% ó 50%. Habrá inspectores del Minsa realizando inspecciones aleatorias a estos locales para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y la nueva norma.

Contenido Premium: 0