Nacional - 23/10/25 - 10:37 AM

Subastas del MEF dejan casi $2 millones al Tesoro Nacional

Los bienes subastados provienen de casos relacionados con blanqueo de capitales, narcotráfico, delitos financieros y corrupción, entre otros.

 

Por: Redacción / Crítica -

Las subastas de bienes aprehendidos que realiza la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos (DABA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejaron una buena suma al Estado.
Entre julio de 2024 y septiembre de 2025, el Tesoro Nacional recibió B/. 1,975,761.57, producto de la venta de autos, propiedades y hasta oro incautado en procesos judiciales.

Los bienes subastados provienen de casos relacionados con blanqueo de capitales, narcotráfico, delitos financieros y corrupción, entre otros.

Según el MEF, en los próximos meses se realizarán nuevas subastas con artículos valorados en más de B/. 1.4 millones, que incluyen 2,686 gramos de oro, 12 autos de alta gama y 3 inmuebles.

Los interesados pueden obtener más información llamando al 504-3568, escribiendo al subastamef@mef.gob.pa o visitando las redes sociales @bienesaprehendidospma y @mefpma.

Te puede interesar

Coalición Vamos desvincula a Raquel Murillo por falta de transparencia

Coalición Vamos desvincula a Raquel Murillo por falta de transparencia

 Octubre 23, 2025
Abrego: “Hace más de 10 años no se les da uniformes a los policías”

Abrego: “Hace más de 10 años no se les da uniformes a los policías”

 Octubre 23, 2025
Mulino : Gran 'error' aprobación por insistencia de reforma a la abogacía

Mulino : Gran 'error' aprobación por insistencia de reforma a la abogacía

 Octubre 23, 2025
Subastas del MEF dejan casi $2 millones al Tesoro Nacional

Subastas del MEF dejan casi $2 millones al Tesoro Nacional

 Octubre 23, 2025
Anuncian decreto y actividades por las fiestas patrias en Colón

Anuncian decreto y actividades por las fiestas patrias en Colón

 Octubre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas