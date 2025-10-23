Subastas del MEF dejan casi $2 millones al Tesoro Nacional

Las subastas de bienes aprehendidos que realiza la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos (DABA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejaron una buena suma al Estado.

Entre julio de 2024 y septiembre de 2025, el Tesoro Nacional recibió B/. 1,975,761.57, producto de la venta de autos, propiedades y hasta oro incautado en procesos judiciales.

Los bienes subastados provienen de casos relacionados con blanqueo de capitales, narcotráfico, delitos financieros y corrupción, entre otros.

Según el MEF, en los próximos meses se realizarán nuevas subastas con artículos valorados en más de B/. 1.4 millones, que incluyen 2,686 gramos de oro, 12 autos de alta gama y 3 inmuebles.

Los interesados pueden obtener más información llamando al 504-3568, escribiendo al subastamef@mef.gob.pa o visitando las redes sociales @bienesaprehendidospma y @mefpma.