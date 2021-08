Toque de queda en San Miguelito de 12 m.n. a 4:00 a.m.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció la flexibilización de la medida de toque de queda en el distrito de San Miguelito de 12:00 a.m. hasta la 4:00 a.m. y el cierre de los comercios será a las 11:00 p.m.

Por otro lado, Sucre también anunció que en los distritos de La Mesa, Atalaya y el corregimiento de Llano de Catival, en el distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas tendrán en el mismo horario (12 m.n a 4:00 a.m.), pero la medida se mantienenpara el resto de los distritos, indicó el titular de Salud.

Mientras que, en Los Santos, para los distritos de Guararé y Tonosí, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., en tanto el toque de queda para los distritos de Las Tablas y Los Santos es a partir de las 11:00 p.m. a las 4:00 a.m., se mantienen las medidas ya establecidas para el resto de los distritos.

Sucre señaló que en la provincia de Chiriquí específicamente en el distrito de Remedios, se levanta totalmente la medida de toque de queda debido a que no se registran nuevos casos en los últimos días.

En tanto, en los distritos David y Dolega, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m., se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

El ministro Sucre sostuvo que en la provincia de Darién para los distritos de Chepigana y Cémaco, se levanta totalmente la medida de toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

Dijo que para la comarca Ngäbe Buglé, en el distrito de Kankintú, se levanta totalmente la medida de toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

El titular de Salud informó que para la comarca Guna Yala en el corregimiento de Puerto de Obaldía, se levanta totalmente el toque de queda y se mantienen las medidas ya establecidas en el resto de los distritos.

“El país refleja una inflexión o meseta en el número de casos y una disminución sostenida de pacientes en sala, lo cual recientemente fue resaltado en el último informe de la OPS; y muy destacable lo ha sido que en dos semanas hemos tenido una tendencia sostenida a la disminución en el número de fallecidos por esta causa”, dijo.

Para hoy martes el 94% de los pacientes en sala y en UCI no están vacunados y el 6% tenían esquema completo, mientras que del grupo de fallecidos el 97.6% no estaban vacunados y el 2.4% vacunación completa.