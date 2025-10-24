Tormenta Tropical Melissa podría desatar lluvias intensas en costas de Panamá

El Instituto de Hidrología y Meteorología de Panamá emitió este viernes un aviso de vigilancia por la Tormenta Tropical Melissa, que permanecerá en vigor hasta el próximo domingo 26 de octubre.

A las 01:00 a.m., el centro de la tormenta tropical Melissa se encontraba en el Mar Caribe, al sureste de Jamaica, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h. El sistema se mueve hacia el norte con desplazamiento lento y se espera que se ubique en las Antillas Mayores en los próximos días.

Aunque la tormenta no tendrá incidencia directa sobre Panamá, se prevé que genere una vaguada que podría ocasionar fuertes lluvias y vientos en varias regiones del país, especialmente en las zonas costeras. El Instituto de Hidrología y Meteorología continuará monitoreando la situación y recomienda a la población estar atenta a nuevos avisos.

Se insta a la ciudadanía a tomar precauciones ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos, especialmente en áreas vulnerables, mientras el sistema continúa su trayecto.