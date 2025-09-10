Transportistas paralizan Asamblea en rechazo a anteproyectos

Decenas de dueños de taxis y buses colegiales realizaron ayer una masiva protesta en la Asamblea Nacional, en rechazo a dos anteproyectos de ley que buscan modificar la Ley Nacional de Transporte (Ley 14 de 1993).

Los transportistas llegaron en caravana, bloqueando la entrada y alrededores del Parlamento, para exigir que se les consulte antes de cualquier modificación a la normativa que regula el servicio de transporte público en el país. Según los manifestantes, los anteproyectos buscan eliminar partes del artículo 18, que protege la seguridad jurídica de los transportistas.

“Nos estamos pronunciando porque estos proyectos de ley no nos han sido consultados. Es una afectación directa a nuestro trabajo y a nuestra inversión de décadas”, señaló uno de los líderes de la protesta.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, se reunió con los dirigentes para buscar un acercamiento y garantizar que se abra un espacio de diálogo. “Aquí se viene a conversar y buscar soluciones. Las puertas estarán abiertas para todos los proyectos que quieran presentar los diputados”, dijo Herrera.

La iniciativa legislativa de los diputados Cristaliza Zamora y Vergara Pérez busca, entre otros puntos, liberar concesiones y ajustar la regulación del transporte público, mientras que los transportistas advierten que estas medidas podrían afectar la operación de sus empresas y la seguridad del usuario.

Finalmente, la comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional aprobó crear una mesa de trabajo con los transportistas para discutir los anteproyectos y garantizar que las decisiones se tomen con consenso.