Transportistas rechazan reforma a Ley 14

Dirigentes advierten que el anteproyecto de ley del HD Edwin Vergara complica el transporte público y no aplica las normas vigentes de la ATTT.

Dirigentes de distintas prestatarias del transporte de rutas internas en el distrito de La Chorrera se oponen a las modificaciones que se pretenden introducir a la Ley 14 del 26 de mayo de 1993, que regula el transporte terrestre público de pasajeros.

El anteproyecto de ley presentado por el HD Edwin Vergara busca modificar el artículo 18 de esta ley. También introduce cambios a la Ley 34 del 28 de julio de 1999, que fija el procedimiento para la notificación de resoluciones sobre certificados de operación emitidos por la ATTT.

Domenico Cedeño, dirigente de la prestataria Transportes Unidos Chorreranos, S.A. (TUCSA), calificó el anteproyecto como “quítate tú para ponerme yo” y advirtió que la creación de nuevas prestatarias generaría más problemas en el sector.

Cedeño recordó que en 1993 se estableció un plazo de seis meses para que los transportistas se organizaran en prestatarias y recalcó que la ATTT debería aplicar la normativa existente para regular el transporte de pasajeros.

“Este anteproyecto de ley no va a resolver nada”, insistió Cedeño, señalando que es la segunda vez que se presenta una iniciativa similar. Por su parte, el diputado Vergara afirmó que las reformas buscan garantizar la equidad y que los certificados de operación lleguen a quienes realmente prestan el servicio, sin intermediarios ni abusos.