Tribunal confirma medidas cautelares contra Luis Oliva y Buddy Attie

El Tribunal Superior de Apelaciones decidió mantener las medidas cautelares contra el exadministrador de la AIG, Luis Oliva, y el empresario Buddy Attie, dentro del caso Vale Digital.

La defensa había solicitado que se levantara el impedimento de salida del país, alegando compromisos comerciales en el extranjero, pero el tribunal rechazó la solicitud, dejando vigentes las medidas de notificación periódica y restricción de movilidad.

Durante la audiencia surgió un nuevo elemento: un contrato con empresa pública durante la pandemia, que según la defensa justificaría ciertas acciones de los imputados. Sin embargo, el tribunal aclaró que esta prueba no forma parte de la carpeta de investigación y será evaluada en etapas posteriores.

El Ministerio Público acusa a Oliva y Attie de peculado, asociación ilícita y corrupción de funcionarios, mientras que la defensa insiste en que no hay delitos graves comprobados y que los imputados mantendrán su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

El tribunal ratificó que las medidas cautelares son proporcionales, y que no existen riesgos que justifiquen una pena mayor mientras dure la investigación.