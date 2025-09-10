Nacional - 10/9/25 - 08:26 PM

Tribunal confirma medidas cautelares contra Luis Oliva y Buddy Attie

Tribunal dejo vigentes las medidas de notificación periódica y restricción de movilidad.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Tribunal Superior de Apelaciones decidió mantener las medidas cautelares contra el exadministrador de la AIG, Luis Oliva, y el empresario Buddy Attie, dentro del caso Vale Digital.

La defensa había solicitado que se levantara el impedimento de salida del país, alegando compromisos comerciales en el extranjero, pero el tribunal rechazó la solicitud, dejando vigentes las medidas de notificación periódica y restricción de movilidad.

Durante la audiencia surgió un nuevo elemento: un contrato con empresa pública durante la pandemia, que según la defensa justificaría ciertas acciones de los imputados. Sin embargo, el tribunal aclaró que esta prueba no forma parte de la carpeta de investigación y será evaluada en etapas posteriores.

El Ministerio Público acusa a Oliva y Attie de peculado, asociación ilícita y corrupción de funcionarios, mientras que la defensa insiste en que no hay delitos graves comprobados y que los imputados mantendrán su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

El tribunal ratificó que las medidas cautelares son proporcionales, y que no existen riesgos que justifiquen una pena mayor mientras dure la investigación.

 

Te puede interesar

Transportistas paralizan Asamblea en rechazo a anteproyectos

Transportistas paralizan Asamblea en rechazo a anteproyectos

 Septiembre 10, 2025
Explosión de gas deja 57 heridos y decenas de autos afectados

Explosión de gas deja 57 heridos y decenas de autos afectados

 Septiembre 10, 2025
Tribunal confirma medidas cautelares contra Luis Oliva y Buddy Attie

Tribunal confirma medidas cautelares contra Luis Oliva y Buddy Attie

 Septiembre 10, 2025
Acodeco publicará costos de matrícula en colegios privados

Acodeco publicará costos de matrícula en colegios privados

 Septiembre 10, 2025
Panamá brilla en Olimpiada Científica de Brasil

Panamá brilla en Olimpiada Científica de Brasil

Septiembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí