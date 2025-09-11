Tribunal Electoral desestima denuncias contra Mayer Mizrachi

La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro del Tribunal Electoral desestimó las denuncias por supuesta propaganda electoral presentadas en contra de Mayer Mizrachi Matalon, y ordenó el cierre y archivo de ambos procesos.

Las resoluciones, identificadas con los números 96-PEF/PP/DROEPC/DJ y 97-PEF/PP/DROEPC/DJ, responden a denuncias interpuestas en 2024 por la Oficina Nacional de Recepción de Denuncias de la Fiscalía General Electoral y el Centro de Estudios y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral, respectivamente. En ambos expedientes se señalaba la presunta colocación de propaganda electoral en espacios públicos y en un vehículo privado durante la veda.

Tras revisar las pruebas y descargos presentados por la defensa, la Dirección Regional concluyó que no se logró demostrar ni comprobar las infracciones señaladas, por lo que en derecho correspondía desestimar las denuncias y disponer el cierre y archivo de los expedientes.

Las decisiones se sustentan en el artículo 572 del Código Electoral y el artículo 222 del Decreto 29 del 30 de mayo de 2022 y fueron firmadas por Mahelis Vargas de Sellhorn, directora regional a.i., y Daniel E. Escobar Castillo, secretario ad-hoc.

Con estas resoluciones, el Tribunal Electoral pone fin a las acusaciones por supuesta propaganda electoral presentadas en contra de Mizrachi en 2024.