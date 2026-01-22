UDELAS baja la matrícula: estudiantes pagarán 40% menos desde 2026

En medio de los ajustes que vive el sistema educativo, la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) anunció un alivio directo al bolsillo de sus estudiantes.

El Consejo Administrativo aprobó un 40% de descuento en la matrícula, beneficio que empezará a regir desde el primer semestre de 2026.

La rectora Nicolasa Terreros Barrios explicó que esta política busca equiparar el costo de la matrícula con el resto de las universidades públicas del país.

Detalló que alrededor de 13 mil estudiantes de pregrado y grado recibirán el descuento, aplicable al primer y segundo semestre, además del período de verano del próximo año.

Según lo aprobado, el beneficio no se queda ahí. Terreros Barrios informó que el Consejo Administrativo avaló un esquema de descuentos progresivos, que contempla una reducción adicional del 20% cada año.

De mantenerse el plan, para el año académico 2027 la matrícula tendría un 60% de descuento, con proyección de seguir aumentando en los años siguientes.

La decisión fue adoptada de forma unánime, tras un análisis técnico sustentado en criterios de calidad, igualdad, equidad y acceso a la educación universitaria.

La universidad aclaró que esta rebaja no aplica para programas de postgrado, maestrías, doctorados, diplomados ni cursos libres, que forman parte de su esquema de autogestión.

Este anuncio se da en un momento en que el país discute reformas educativas de fondo, impulsadas desde el Ejecutivo y el Ministerio de Educación, con miras a modernizar el sistema, reducir brechas y garantizar mayor acceso y permanencia en las aulas.

En ese contexto, las universidades públicas también revisan sus políticas internas para alinearse a los cambios que vienen.

Desde la UDELAS señalan que la medida apunta a que más jóvenes puedan entrar y mantenerse en la universidad, en un escenario económico donde muchos estudiantes enfrentan dificultades para cubrir los costos de su formación académica.