UDELAS inicia construcción de nuevas sedes en Coclé y Azuero

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) entregó dos órdenes de proceder para la construcción de sedes propias que incluyen aulas de clases y laboratorios especializados para las extensiones universitarias de Coclé en y Azuero en la provincia de Los Santos, con una inversión de más 2,8 millones de balboas.

Las dos órdenes de proceder fueron entregadas por la rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros Barrios, a la Constructora Battikh, S.A., en la Extensión de Coclé, por un monto de 1,244,297.50 balboas, mientras que en la Extensión de Azuero las obras serán por 1,635,717.69 balboas en beneficio de cientos de estudiantes quienes aspiran a carreras profesionales que les permitan aportar al desarrollo local y nacional.

Llos dos proyectos de la UDELAS fueron debidamente aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego refrendados por la Contraloría General de la República, lo que representa el fortalecimiento institucional para esta casa de estudios superiores y para la educación superior pública del país.

La rectora también adelantó que la universidad ya inició, además, la primera fase de la construcción de una Extensión universitaria en la provincia de Colón para contar con sedes en cinco provincias.

En lo que respecta a la Extensión de Coclé se realizará el suministro de materiales, mano de obra, equipo, sistemas especiales para la construcción de la segunda etapa del pabellón de laboratorios (química, física, biología, tecnología, lenguas), entre otros en la Extensión Universitaria de la UDELAS.

“Nos sentimos muy satisfechos, vamos por el camino correcto, cuando vamos por el camino correcto las cosas salen bien; la entrega de esta orden de proceder significa un paso importante hacia el crecimiento, pero, sobre todo, al desarrollo de nuestra Extensión y con ello la universidad consolida y fortalece su presencia en todo el territorio nacional”, agregó.

A su vez, en Los Santos se procederá con la construcción de dos pabellones de aulas que beneficiarán a más de 650 estudiantes de Herrera y Los Santos.

