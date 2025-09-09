UNACHI pide más de $100 millones para 2026 en medio de críticas

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina de Bonagas, solicitó un presupuesto superior a los 100 millones de dólares para el año 2026, asegurando que este monto es necesario para mantener en funcionamiento la universidad y sus extensiones.

De Bonagas expresó su confianza en que el presidente José Raúl Mulino atenderá esta solicitud. “El presidente es un hombre de leyes, un hombre inteligente, él va a saber que tiene que darle a la Unachi más presupuesto, porque si no, está cerrando la esperanza que tienen los padres de familia que mandan a sus hijos a estudiar con la ilusión de que sean grandes profesionales”, afirmó.

Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha recomendado un presupuesto de 72.7 millones de dólares para la Unachi en 2026, lo que representa un leve aumento con respecto a los 72 millones asignados en 2025. Esto ocurre a pesar de una reducción general en el presupuesto destinado a las universidades públicas del país, que pasará de 746.3 millones a 590 millones de dólares.

La rectora reconoció que se han hecho recortes en la universidad, incluyendo la eliminación de asesores por departamento y la reducción en la cantidad de docentes. “Hemos disminuido docentes para tratar de que el presupuesto siquiera pueda mantener la universidad abierta”, señaló.



El próximo 15 de septiembre, la rectora Bonagas deberá sustentar el presupuesto universitario ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Etelvina de Bonagas ha sido objeto de críticas e investigaciones por presunto nepotismo durante su gestión.

En febrero de este año, el presidente Mulino calificó a la Unachi y a la Universidad de Las Américas (Udelas) como “perfectos desastres”, acusando a ambas de estar “secuestradas por la politiquería”, lo que —según él— ha afectado la calidad y el rumbo de estas instituciones.