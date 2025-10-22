Varios sectores de Pacora sin agua mañana por trabajos en planta Centenario

Debido a las constantes crecidas del río Pacora por la temporada lluviosa, la planta potabilizadora Centenario suspenderá sus operaciones mañana, jueves 23 de octubre, en el horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. para realizar trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que se efectuarán cambios en las válvulas de control de la estación de bombeo de alta carga, así como limpieza en los módulos de floculación, sedimentación, filtración y en el tanque de almacenamiento, con el objetivo de mejorar la operatividad de la planta.

Durante este tiempo, se registrará falta de suministro en las siguientes áreas: Pacora centro, Colinas de Pacora, Altos de Santa Clara, Castilla Real, Condado Real, Las Garzas, San Francisco, Río Chico, Altos de Tataré, Montemadero y sectores aledaños.

Se recomienda a la población tomar las medidas de abastecimiento necesarias para evitar inconvenientes.

