Verifican estatus de Ciudad de la Salud mientras avanza negociación con FCC

Agregó que la CSS pretende "colocar 84 camas para cuidados intensivos, 50 camas para una unidad de cuidados respiratorios especiales y 150 camas para una sala de pacientes recuperados a severos".

Puntualizó que "actualmente la Caja de Seguro Social se encuentra en un proceso de negociación con la empresa constructora" (FCC), por lo cual se requiere tomar "decisiones inteligentes, de buena fe y que se pongan por delante los intereses nacionales".

Destacó que "lo que se quiere hacer en la Ciudad de la Salud no es una no es solo una inversión para enfrentar el Covid-19, sino para la posteridad", por lo cual "estarán creando mesa de trabajo para tener equipos ampliados que incluyan pacientes, familiares, expertos, aunque no trabajan en la CSS, porque el camino es largo y se necesita del talento y el apoyo de todos los sectores del país".