Nacional - 19/9/25 - 12:00 AM

Vetará propuesta de derogar la concesión a Panama Canal Railway

El presidente José Raúl Mulino informó que vetará el anteproyecto de ley que busca poner fin a la concesión otorgada a la empresa Panama Canal Railway Company.

“Ese proyecto, si llega a ser ley, lo veto... noticia terminada”, sentenció Mulino.

La iniciativa busca derogar la Ley No. 15 de 17 de febrero de 1998, que aprobó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) para desarrollar, construir, operar, administrar, renovar, reconstruir, modificar y dirigir el ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales.

La iniciativa, propuesta por el diputado Crispiano Adames, se encuentra pendiente de primer debate en la Comisión de Economía, tras que el 20 de agosto fuera prohijada.

La propuesta también ha sido objetada por el contralor de la República, Anel Flores, debido a que el contrato no fue refrendado, así como por el Consejo Empresarial Logístico (COEL), que manifestó su preocupación y señala que esta representa un grave riesgo para la seguridad jurídica del país.

 Además, la COEL señala que la iniciativa podría deteriorar la imagen de Panamá como destino confiable de inversión.

Te puede interesar

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

 Septiembre 19, 2025
Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

 Septiembre 19, 2025
Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Septiembre 19, 2025
Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

Realizan Congreso Nacional de Humanización de los Servicios de Salud

 Septiembre 19, 2025
Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

Panamá y Colombia avanzan en la interconexión eléctrica binacional

 Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?