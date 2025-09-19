Vetará propuesta de derogar la concesión a Panama Canal Railway

El presidente José Raúl Mulino informó que vetará el anteproyecto de ley que busca poner fin a la concesión otorgada a la empresa Panama Canal Railway Company.

“Ese proyecto, si llega a ser ley, lo veto... noticia terminada”, sentenció Mulino.

La iniciativa busca derogar la Ley No. 15 de 17 de febrero de 1998, que aprobó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) para desarrollar, construir, operar, administrar, renovar, reconstruir, modificar y dirigir el ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales.

La iniciativa, propuesta por el diputado Crispiano Adames, se encuentra pendiente de primer debate en la Comisión de Economía, tras que el 20 de agosto fuera prohijada.

La propuesta también ha sido objetada por el contralor de la República, Anel Flores, debido a que el contrato no fue refrendado, así como por el Consejo Empresarial Logístico (COEL), que manifestó su preocupación y señala que esta representa un grave riesgo para la seguridad jurídica del país.

Además, la COEL señala que la iniciativa podría deteriorar la imagen de Panamá como destino confiable de inversión.