Vienen días de lluvia intensa: Activan vigilancia por mal tiempo

Zonas bajo aviso: Comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

 

 El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informa a la población que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas desde este sábado 20 hasta el lunes 22 de septiembre de 2025. 

Zonas bajo aviso: Comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién. 

Descripción del fenómeno: 

Se observa la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso de la Onda Tropical N.º 31 por el Caribe y la presencia de sistemas de baja presión. Estos sistemas estarán interactuando y generando condiciones propicias para la ocurrencia de aguaceros localmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica.

 Estas condiciones climáticas se prevén con mayor intensidad durante los días 21 y 22 de septiembre. 

Además, no se descarta la ocurrencia de ráfagas de viento en áreas puntuales, así como crecidas repentinas de ríos y quebradas. 

Recomendaciones a la población

 -Mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

 -Evitar cruzar ríos o quebradas con niveles elevados. 

-No arriesgar la vida intentando atravesar corrientes de agua. 

-Alejarse de árboles, tendidos eléctricos y estructuras inestables durante tormentas.

 -Tener a mano un plan familiar de emergencias y estar preparados.

 Líneas de emergencia: 911/ 520-4426.

 Sinaproc se mantiene en monitoreo constante y recomienda a la ciudadanía seguir las actualizaciones oficiales.

