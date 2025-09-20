Vienen días de lluvia intensa: Activan vigilancia por mal tiempo
Zonas bajo aviso: Comarca Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informa a la población que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas desde este sábado 20 hasta el lunes 22 de septiembre de 2025.
Descripción del fenómeno:
Se observa la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso de la Onda Tropical N.º 31 por el Caribe y la presencia de sistemas de baja presión. Estos sistemas estarán interactuando y generando condiciones propicias para la ocurrencia de aguaceros localmente fuertes, acompañados de actividad eléctrica.
Estas condiciones climáticas se prevén con mayor intensidad durante los días 21 y 22 de septiembre.
Además, no se descarta la ocurrencia de ráfagas de viento en áreas puntuales, así como crecidas repentinas de ríos y quebradas.
Recomendaciones a la población
-Mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.
-Evitar cruzar ríos o quebradas con niveles elevados.
-No arriesgar la vida intentando atravesar corrientes de agua.
-Alejarse de árboles, tendidos eléctricos y estructuras inestables durante tormentas.
-Tener a mano un plan familiar de emergencias y estar preparados.
Líneas de emergencia: 911/ 520-4426.
Sinaproc se mantiene en monitoreo constante y recomienda a la ciudadanía seguir las actualizaciones oficiales.