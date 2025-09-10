Nacional - 10/9/25 - 07:37 AM

¡Vuelve Chiquita a Bocas! Publican memorándum

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 24 meses y promete una reactivación progresiva de la producción de banano

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) publicó el memorando de entendimiento firmado en Brasilia entre el presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, para que la bananera retome operaciones en la provincia de Bocas del Toro.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 24 meses y promete una reactivación progresiva de la producción de banano, con el compromiso de la compañía de cumplir estándares internacionales de seguridad ocupacional, sostenibilidad agrícola e inocuidad alimentaria.

Compromisos del Memorando MICI – Chiquita Panamá

  • Empleo:
    • Contratación inicial de 3,000 trabajadores para labores agrícolas de limpieza y recuperación.
    • Posterior contratación de 2,000 adicionales para cosecha y empaque.
    • Prioridad a la mano de obra local.
  • Modernización:
    • Mejoras en instalaciones y procesos.
    • Cumplimiento de estándares internacionales de seguridad ocupacional, inocuidad alimentaria y sostenibilidad agrícola.
  • Programas sociales y laborales:
    • Empleo digno.
    • Desarrollo comunitario.
    • Reconversión laboral.
  • Innovación y capacitación:
    • Coordinación público-privada en investigación y formación técnica para la cadena bananera.
  • Producción y comercialización:
    • Reactivación progresiva de la producción en Bocas del Toro.
    • Supervisión técnica, control de calidad, transporte, exportación y comercialización a cargo de Chiquita Panamá LLC, bajo contratos vigentes.
  • Aspectos administrativos:
    • El acuerdo será enviado a la Contraloría para su refrendo.
    • Tendrá una vigencia inicial de 24 meses.
    • Creación de una Mesa Técnica de Seguimiento para supervisar su implementación.

 

