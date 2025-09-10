¡Vuelve Chiquita a Bocas! Publican memorándum
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 24 meses y promete una reactivación progresiva de la producción de banano
- ETIQUETAS:
- Chiquita Panamá
- Banano
- Bocas del Toro
- José Raúl Mulino
- MICI
Por: Redacción / Crítica -
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) publicó el memorando de entendimiento firmado en Brasilia entre el presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, para que la bananera retome operaciones en la provincia de Bocas del Toro.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 24 meses y promete una reactivación progresiva de la producción de banano, con el compromiso de la compañía de cumplir estándares internacionales de seguridad ocupacional, sostenibilidad agrícola e inocuidad alimentaria.
Compromisos del Memorando MICI – Chiquita Panamá
- Empleo:
- Contratación inicial de 3,000 trabajadores para labores agrícolas de limpieza y recuperación.
- Posterior contratación de 2,000 adicionales para cosecha y empaque.
- Prioridad a la mano de obra local.
- Modernización:
- Mejoras en instalaciones y procesos.
- Cumplimiento de estándares internacionales de seguridad ocupacional, inocuidad alimentaria y sostenibilidad agrícola.
- Programas sociales y laborales:
- Empleo digno.
- Desarrollo comunitario.
- Reconversión laboral.
- Innovación y capacitación:
- Coordinación público-privada en investigación y formación técnica para la cadena bananera.
- Producción y comercialización:
- Reactivación progresiva de la producción en Bocas del Toro.
- Supervisión técnica, control de calidad, transporte, exportación y comercialización a cargo de Chiquita Panamá LLC, bajo contratos vigentes.
- Aspectos administrativos:
- El acuerdo será enviado a la Contraloría para su refrendo.
- Tendrá una vigencia inicial de 24 meses.
- Creación de una Mesa Técnica de Seguimiento para supervisar su implementación.