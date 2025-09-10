¡Vuelve Chiquita a Bocas! Publican memorándum

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) publicó el memorando de entendimiento firmado en Brasilia entre el presidente José Raúl Mulino y la empresa Chiquita Panamá, para que la bananera retome operaciones en la provincia de Bocas del Toro.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de 24 meses y promete una reactivación progresiva de la producción de banano, con el compromiso de la compañía de cumplir estándares internacionales de seguridad ocupacional, sostenibilidad agrícola e inocuidad alimentaria.

Compromisos del Memorando MICI – Chiquita Panamá