Zulphy Santamaría arremete contra postulaciones dobles en el Partido Popular

La candidata a la presidencia del Partido Popular (PP), Zulphy Santamaría, lanzó fuertes críticas contra las postulaciones dobles dentro del colectivo, señalando que hay miembros que “quieren tenerlo todo”, lo que —a su juicio— debilita la democracia interna y afecta la salud política del partido.

Santamaría advirtió que “concentrar el poder en una sola persona o grupo siempre ha tenido consecuencias negativas”, recordando que esa práctica limita la participación y apaga las voces disidentes.

La también vicepresidenta del PP, con más de 25 años de militancia, denunció además que dentro del partido hay presiones internas, donde algunos temen expresar su apoyo por miedo a perder sus puestos o aspiraciones políticas.

De cara a las elecciones internas del 13 de diciembre, Santamaría afirmó que lleva dos años preparándose para liderar el PP y fortalecer su institucionalidad.

“El Partido Popular es un colectivo sano, sin señalamientos por corrupción. Tenemos la responsabilidad de ofrecer la mejor propuesta electoral y demostrar que somos una opción real para impulsar los cambios que Panamá necesita”, concluyó.