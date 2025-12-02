MIDA intensifica vigilancia epidemiológica

La regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de la provincia de Colón, en coordinación con la agencia de Guna Yala, intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica mediante la implementación de un sistema de vigilancia activa en aves y cerdos, a fin de prevenir enfermedades en los animales de granja.

Durante la jornada se realizó el monitoreo de enfermedades de importancia zoosanitaria como la enfermedad de Newcastle, salmonelosis, peste porcina clásica (PPC) y brucelosis, con el propósito de fortalecer las medidas de prevención y control en la comarca Guna Yala.

Las comunidades visitadas pertenecientes al Corregimiento N.º 1 fueron: Tikantiki, Río Tigre, Río Sidra, Soledad Miria, Naranjo Chico, Cartí Sugdup e Isla Nurdup.