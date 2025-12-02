Provincias - 02/12/25 - 12:00 AM

Cifras de VIH preocupan a las autoridades en Panamá Oeste

Por: Eric Montenegro Crítica -

Con un porcentaje de defunción del 0.03 por ciento, la provincia de Panamá Oeste se mantiene en tercer lugar a nivel nacional en casos de contagio del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Según datos del Hospital Nicolás A. Solano, unos 1.036 pacientes con VIH acuden de forma mensual o trimestral, según el dictamen médico, a recibir su medicación.

La mayor parte de estos pacientes proviene de los distritos de Arraiján y La Chorrera.

Lamentablemente, según indica la Dra. Cristina Gómez, subdirectora médica de este hospital, en algunos casos, el paciente llega en una fase avanzada del virus y un avanzado desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

El rango de edad de los pacientes que reciben medicamentos de terapia retroviral es de 18 años en adelante, según la Dra. Gómez.

La funcionaria enfatizó la necesidad de que las personas con una vida sexual activa acudan a realizarse la prueba de VIH de forma temprana para detectar la enfermedad e iniciar la medicación.

La prevención y la abstinencia “son un tema de amor propio, es un tema de respeto a la salud”, dijo la Dra. Gómez, quien también recomienda no mezclar alcohol con las relaciones sexuales.

Por su parte, la encargada de farmacia de la clínica retroviral en el Hospital Nicolás A. Solano, Magda Espino, dijo que cada día acuden en promedio 30 pacientes a recibir la dotación de medicamentos.

El programa nacional de VIH envía el abastecimiento de medicamentos cada tres meses y, de ser necesario, una dotación extraordinaria.

