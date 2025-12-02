Inicia la venta de bolsas navideñas con jamón en Herrera

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que hoy inicia en la provincia de Herrera la distribución de las bolsas navideñas con productos alimenticios, entre ellos el más buscado, un jamón tipo picnic.

La jornada de venta inicia hoy y se desarrollará en tres puntos del distrito de Chitré: Chitré cabecera, Monagrillo y La Arena.

Para el 3 de diciembre, las ventas se llevarán a cabo de manera simultánea en Parita, Cabuya, Santa María, El Rincón, Los Canelos y El Limón de Santa María.

Y el miércoles 4 de diciembre, las naviferias se trasladarán a Ocú, Los Llanos, Chepo, Las Minas, La Pitaloza, Los Pozos y Pesé cabecera, incluyendo áreas de difícil acceso como Chepo de Las Minas y otras comunidades del interior de la provincia.

Todas las jornadas iniciarán entre 5:30 y 6:00 de la mañana, indicó Mike Skidmore, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, en Herrera.

La bolsa navideña, que tendrá un costo de 15.00 balboas, incluye dos bolsas de arroz, sal, azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic con hueso, siendo uno de los productos más esperados por las familias herreranas para la temporada.

El director del IMA en Herrera señaló que, al igual que en el resto del país, se habilitará una fila especial para jubilados y personas de la tercera edad, con el fin de facilitar su acceso a la compra.