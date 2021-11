La alta incidencia de casos de mordeduras de serpientes y de picaduras de escorpiones o alacranes altamente venenosos, en las provincias de Veraguas y Coclé, motivó a las autoridades del centro regional universitario de Santiago de la Universidad de Panamá, a fundar el primer centro tecnológico de investigación científica para crear el antídoto contra las toxinas que han matado a personas.

En sentido el magister César García, director del Centro Regional Universitario de Veraguas, dijo que este viernes será inaugurado en Santiago, el centro de toxicologíade ofidismo para salvar a las personas que sean mordidas por ofidios venenosas y las picadas por los alacranes.

En Veraguas, los casos de ataques de las serpientes con una alta toxicidad se dan con mayor frecuencia en los distritos de Santa Fé, La comarca Ngäbe Buglé, Cañazas, Las Palmas y La Mesa.

Una fuente relacionada a la atención de las personas mordidas por serpientes o insectos venenosos, y quien pidió no revelar su identidad dijo que en esta provincia se ha dado el fallecimiento de personas por que no logran llegar a tiempo a los hospitales por que la alta toxicidad que tienen las culebras y los alacranes o escorpiones, los mata en poco tiempo.

El director de la universidad de Panamá en Santiago, sostuvo además que en los últimos meses la provincia coclesana ha superado en casos de mordeduras de reptiles a Veraguas, pero el proyecto inicia acá desde haca muchos años y que ahora busca hacer un antídoto para salvar a los que se vean afectados por los ofidios y los escorpiones.

García, sostuvo también que este proyecto fue acogido por la doctora Hildaura Patiño, científica en estos asuntos y como una motivación que nació ante la cantidad de personas que en todas las épocas del año siguen siendo mordidos por las culebras y picado por los escorpiones.

Las autoridades de la Universidad de Panamá en Veraguas, no dieron a conocer el costo aproximado del centro de investigación científico que buscar crear el antídoto para el veneno de las culebras que atacan a las personas en Veraguas y Coclé, igual que a los insectos peligrosos como los escorpiones.