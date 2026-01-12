Actor de "Mi pobre angelito" en lío legal tras ser atrapado con una cariñosa

El famoso actor estadounidense Daniel Stern, recordado mundialmente por su papel como Marv, uno de los torpes ladrones de "Mi pobre angelito", recibió una citación policial en el estado de California por una presunta solicitud de servicios sexuales.

El hecho ocurrió el 10 de diciembre del 2025 en la ciudad de Camarillo, dentro del condado de Ventura. A pesar de la intervención policial, el actor no fue detenido ni trasladado a dependencias oficiales, y por el momento no enfrenta cargos formales ni un proceso judicial en curso.

Según el portal TMZ, los agentes acudieron al lugar tras un intento del actor de abandonar la escena, presuntamente con la colaboración de la persona involucrada en el hecho. Finalmente, Stern fue retenido brevemente para recibir la citación correspondiente.

La Policía del condado de Ventura aclaró que el procedimiento concluyó en el mismo sitio del incidente. En California, la solicitud de servicios sexuales puede ser sancionada con multas de hasta 1.000 dólares y penas de hasta seis meses de prisión.

Daniel Stern no realizó declaraciones públicas sobre lo sucedido. Personas cercanas a su entorno señalaron que el episodio tuvo un impacto personal significativo, mientras el actor optó por mantener silencio frente a los medios.