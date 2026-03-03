¿Ser soltero es más barato? Barceló sufre con las compras de María

El influencer Barceló ha sido cuestionado y otros afirman que debe ponerse en cintura si quiere tener de pareja a la artista de OnlyFans, María del Pilar Aguilar.

Todos los cuestionamientos surgen luego que el famoso fuera llamado "lobo domesticado" y tuviera que gastarse un buen sencillo en el supermercado con la famosa.

Barceló que semanas atrás se ganó 10 mil dólares en el parking, debe mantener contenta a la novia también tiene que hacer mercado para dos y sobre todo comprar comida bien sana.



En sus stories él dijo en tono de broma que estaba gastando mucho en comida y que mejor se volvía a quedar soltero, porque dejó casi 250$ en una compra.

"Muchachos, ser soltero es más barato" dijo el famoso.