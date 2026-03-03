Miss Canadá reveló que estaba preñada durante el Miss Universo

Jaime VanderBerg, Miss Universe Canadá, ha causado revuelo tras revelar que estaba embarazada, a tres meses de haber participado en el importante concurso de belleza y lo mantenido en secreto.

La chica dijo que cuando participó en Miss Universo 2025, el cual se llevó a cabo en Tailandia, ya se encontraba embarazada y tenía aproximadamente 16 semanas de gestación.

Hasta ahora decidió hacerlo público, debido a que está a punto de dar a luz a su bebé.

“El secreto sale a la luz” es el mensaje del video publicado en sus redes sociales, en el que inicia desfilando en traje de baño en la pasarela de Mis Universo, llevando la banda de Miss Canadá.

“Lo que el mundo no sabía: Tenía 16 semanas (4 meses) de embarazo cuando competí en trajes de baño y quedé entre las 30 mejores. Llevando la vida mientras vivía un sueño que alguna vez creí imposible. Hoy, me siento liberada al compartir esto: ¡Estoy embarazada!”, dijo en la publicación.

“Espero que este puesto demuestre que la maternidad no es el fin de la ambición y que el embarazo no es una limitación. Con una comunidad fuerte que te apoya, puedes soñar a la vez. Qué honor será ser la primera madre y reinar como Miss Universo Canadá”, agregó.

Su anuncio no le cuesta la corona como sí hubiese pasado hace cinco años con la estricta organización de Miss Universo. Tan solo hay recordar que, desde 2023, se anunciaron nuevas reglas en el certamen de belleza en las que se permite que participen mujeres de cualquier edad sin límite, casadas y con hijos.

Las declaraciones llaman la atención, pero para muchos sigan siendo menos luego de la polémica coronación de la modelo mexicana Fátima Bosch, de 25 años.