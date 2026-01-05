Show - 05/1/26 - 06:02 PM

Actor Mickey Rourke lanza campaña de recaudación para no quedarse sin casa

El actor creó la campaña en la plataforma Gofundme para reunir 100.000 dólares y no ser desahuciado de su vivienda en alquiler.

 

El actor Mickey Rourke ha lanzado una campaña de recaudación en la plataforma Gofundme para reunir 100.000 dólares y no ser desahuciado de su vivienda en alquiler. "La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad", señala el anuncio en la plataforma.

El actor de 73 años ha conseguido en este momento aproximadamente 50.000 dólares a través de un total de 1.239 donativos, la mitad de su objetivo.

La campaña ha sido creada con el consentimiento de Rourke por Liya-Joelle Jones, una amiga del actor y que forma parte de su equipo. La recaudación de la popular plataforma se llama 'Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa'.

"Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo”, ha señalado Jones al medio The Hollywood Reporter.

