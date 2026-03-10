Artistas panameños llevarán su talento a México con el musical ‘Malinche’

Un grupo de talentosos artistas panameños tendrá la oportunidad de brillar en escenarios internacionales el próximo mes de abril, cuando viajen a México para formar parte de una experiencia artística en la academia del productor español Nacho Cano y participar en algunas escenas del reconocido espectáculo Malinche El Musical.

Los seleccionados forman parte del elenco dirigido por Benjamín Cohen dentro de la producción Erika Ender El Musical. Durante su estadía en México, los artistas recibirán un proceso intensivo de formación en canto, baile y actuación, además de acompañar a la cantautora panameña Erika Ender en diversas escenas del espectáculo.

Los artistas elegidos para representar a Panamá en esta experiencia internacional son Any Tovar, Julio Barsallo, Maisa Pérez Condassin, Carmen Muñoz, Marisabel Serna, Michelle Alpizar y Julieta Tomacelli, quienes fueron seleccionados por Cohen para formar parte de este intercambio artístico.

La iniciativa surge gracias al impulso de Ender, quien ha promovido espacios para que el talento panameño pueda desarrollarse y proyectarse en escenarios fuera del país.

El viaje también contará con el acompañamiento de Cohen y de la productora Irma Ortiz Suescum, quienes han liderado importantes producciones teatrales en Panamá como Pedrito, Rabanes y Los Inolvidables.

El musical Malinche se ha consolidado como una de las producciones de gran formato más llamativas de la cartelera internacional, al fusionar historia, música y danza en una puesta en escena que ha cautivado al público.

Esta experiencia internacional también forma parte del proceso de preparación de Erika Ender El Musical, que tiene previsto estrenarse en noviembre en el Teatro Nacional de Panamá y llevará al escenario la historia y trayectoria de una de las artistas panameñas más influyentes de la música latina.