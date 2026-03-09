Samy y Sandra cerraron su tour "Noche del Despecho" con un lleno total

Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval, despidieron su gira más emocional ante un montón de fanáticos, poniendo el broche de oro con una “Noche de Despecho”.

Este evento tuvo lugar este sábado 7 de marzo en una Plaza Figali que lució su capacidad máxima, transformando el recinto de Amador en el epicentro de un fenómeno social donde el desamor se convirtió en una celebración colectiva de identidad y ritmo.

Los asistentes pudieron corear himnos del catálogo “cortavenas” de los hermanos monagrilleros. Clásicos como "Para qué seguir amando", "La intrusa" y "Mi cama te llora", resonaron en las voces de miles de personas.

La culminación de un trayecto que inició en junio de 2025 en Chilibre y recorrió puntos estratégicos como La Chorrera, Los Andes Mall, Aguadulce, Penonomé, Arraiján, Chiriquí, Chitré, Santiago y Colón, rompiendo récords de asistencia en cada parada.

"Estamos muy contentos; la gente estaba eufórica cantando canciones que marcaron momentos de sus vidas", expresó Samy Sandoval, quien destacó con sorpresa la gran afluencia de jóvenes.

La magnitud del evento en la Plaza Figali no solo consolida la carrera de los Sandoval, sino que derriba mitos sobre el alcance del género típico. "Siempre se nos había dicho que la música típica no llenaba escenarios como Figali, pero se demostró que sí se llena como cualquier evento internacional", afirmó el acordeonista, enfatizando que este triunfo pertenece al pueblo panameño y a su respaldo hacia lo autóctono.

“Agradecemos al público por creer en la música típica, creer en lo nuestro”, indicó el artista.

En medio del evento se anunció formalmente el inicio de su nueva etapa: el "Rebeldía Tour". Esta nueva gira promete mantener la energía en alto con una selección de temas de empoderamiento como "Lo que no da, se deja", “Dale donde más le duela”, “Mujer de nadie” y "A mí se me respeta", asegurando que el legado de los "Patrones de la Cumbia" continúe evolucionando junto a su fiel fanaticada.