Show - 09/3/26 - 09:13 AM

¡No quería ser Bichota! Karol G revela que deseó ser hombre; les va mejor

Después reconoció que con el paso de los años se siente infinitamente agradecida y especial de ser mujer y que si pudiera volver a nacer, elegiría ser mujer de nuevo.

 

Por: Redacción / Web -

La cantante Karol G reveló que por mucho tiempo deseo ser hombre en medio de su conmemoración al Día de la Mujer.

Muchas figuras del mundo del entretenimiento aprovecharon el domingo para enviar su mensaje, ese fue el caso de Karol G, que abrió su mensaje revelando que en algún tiempo no quiso ser mujer, para tener más oportunidades.

“Por muchos años pensé “que chimba hubiera sido haber nacido hombre... lo veía como algo que te abría todas las puertas a nuevas oportunidades porque de cierta forma todo lo que quería hacer parecía estar condicionado a que era mujer... y qué por ende no lo iba a lograr”, reveló. Después reconoció que con el paso de los años se siente infinitamente agradecida y especial de ser mujer y que si pudiera volver a nacer, elegiría ser mujer de nuevo.

Sentimos fuerte, sentimos grande, sentimos profundo, sentimos con piedad, con empatía... sentimos amor incluso en los momentos más oscuros. Las mujeres tenemos una capacidad increíble de sostener la vida, de reconstruirnos, de sanar y seguir caminando por más cansadas que estemos. Podemos estar completamente rotas por dentro y aun así seguir construyendo todo a nuestro alrededor”, agregó.

“Ahora veo con claridad lo súper poderosas que somos ... somos belleza, fortaleza, intuición, sensibilidad, sensualidad, bichoteo y poderío ...FUEGO fuego. FUEGOOOO!!! y encima, con el corazón abierto para sentirlo TODO!”, puntualizó.

 Marzo 09, 2026
 Marzo 09, 2026
 Marzo 09, 2026
 Marzo 09, 2026
Marzo 09, 2026

