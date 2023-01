Amaba su cuerpo y decidió salvarlo

La influencer y modelo panameña Gracie Bon confesó que por amor a su cuerpo decidió salvarlo. Abrió su corazón con sus seguidores y contó lo que algunos no sabían.

"21 años vs 25 años. Todo inició amando mi cuerpo de 300 libras. Y aun así muchos me dicen: 'pero es que, si lo hubieras amado, te hubieras quedado así y no hubieras cambiado'. La verdad es que yo lo amaba tanto que quería cuidarlo y decidí salvarme, no me conformé a mis 21 años", comentó la famosa.

Y es que la modelo de Fashion Nova mostró a sus seguidores una fotografía de cuando tenía 21 años y pesaba unas 300 libras vs una de cómo luce hoy a sus 25 años. Destacó que no podía respirar bien y le dolían las rodillas, motivos que la llevaron a motar la decisión.

“Y querer más está bien, siempre estará bien lo que sea mejor para ti y lo que te haga feliz a ti. Porque a la final lo único que importa eres tú", destacó en ese mensaje”, mencionó.

Por otro lado, instó a sus seguidores a brindar a apoyo a los que pasan por lo que ella pasó, reiteró que estar "fitness" no es estar saludable.

“Todos tenemos nuestros tiempos, procesos y ninguno conoce la condición o estado de salud de una persona con sobrepeso. Así que, si ves a alguien pasando por un mal momento por su talla, quiérelo mucho y entiende que no sabes por lo que está pasando. Puede que ese cariño es lo único que necesite para verse con ojos de amo”, dijo Grace, de 25 años.

