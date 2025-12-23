Show - 23/12/25 - 09:37 AM

J Balvin logró reconciliarse con Bad Bunny; ya no hay guerra

“No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo”, expresó el colombiano en su cuenta de Instagram.

 

El artista J Balvin publicó este lunes en sus redes sociales un mensaje que selló definitivamente su reconciliación con Bad Bunny, ocurrida públicamente el pasado domingo, durante el último concierto de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ del puertorriqueño en México, donde el colombiano asistió como invitado especial.

Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares”, escribió J Balvin en una publicación acompañada de una foto de portada en la que se enmarca ese emblemático abrazo que se dieron los representantes del género urbano en español ante las 66.000 personas que asistieron al Estadio GNP en la capital mexicana.

En la publicación, el intérprete de ‘QDMT’ incluyó fotos y videos de aquel domingo en el que decidieron que era “el momento perfecto” para limar asperezas y reconocer la trayectoria que ambos han consolidado como íconos de la música latina.

El último de los ocho conciertos de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ en México se convirtió en el escenario de reconciliación de ambos compositores, luego de haberse distanciado en 2021 tras el intento de J Balvin de boicotear los Latin Grammy por supuestamente no valorar el género del reggaetón.

“Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, dijo J Balvin al Conejo Malo en el escenario del Estadio GNP, donde entonaron ‘La canción’, el tema más escuchado del productor colombiano en Spotify e incluida en el álbum que grabaron juntos en 2019.

La respuesta de Bad Bunny

Ante este gesto de afecto, el cantante de verdadero nombre Benito Antonio Martínez Ocasio, agradeció las palabras expresando su admiración al talento de J Balvin y su capacidad de “representar a los latinos en el mundo entero”.

“El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho, igual en algún momento falté en algo ya yo me disculpé hace mucho tiempo”, confesó Martínez Ocasio tras explicar a sus seguidores que semanas atrás habían conversado sobre esta reconciliación.

Con una sonrisa dibujada, el Conejo Malo aseguró que ambos estaban esperando “el momento perfecto para compartir tarima”, y ese sería esa noche del 21 de diciembre en México.

En este reencuentro, los exponentes del reggaetón interpretaron también ‘Qué pretendes’, incluida en el disco de ‘Oasis’, ‘Si tu novio te deja sola’, un éxito para ambos en 2017, así como ‘I Like It’, que grabaron con Cardi B en 2018.

El paso del Conejo Malo en México estuvo presente en redes sociales todos los días desde su llegada, el 10 de diciembre, tanto por sus caídas en su escenario alterno ‘La Casita’ como por sus invitados especiales, entre quienes destacó el brillo de Julieta Venegas, Grupo Frontera, Natanael Cano, Feid y, por supuesto, J Balvin.

 

