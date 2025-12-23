Alec Baldwin tuvo pensamientos de irse al más allá tras muerte de directora

El famoso actor Alec Baldwin, de 67 años, confesó haber tenido pensamientos suicidas tras la tragedia ocurrida en el set de la película “Rust”, en octubre de 2021, y las consecuencias legales y personales que siguieron a ese hecho.

Baldwin hizo estas declaraciones en el pódcast “Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction”, programa en el que habló del impacto emocional y físico que ha tenido el caso en su vida y en la de su familia.

Según contó, tras ser imputado en relación con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, su estado mental se deterioró considerablemente, al punto de perder fuerzas para seguir adelante en algunos momentos y pensar que “no quería levantarse otro día más”. Atribuyó parte de este sufrimiento al impacto que su estado tenía en su esposa, Hilaria Baldwin, y sus hijos.

También detalló en la entrevista que la situación le ha generado consecuencias devastadoras en diferentes aspectos de su vida, incluyendo lo emocional, lo profesional y lo físico, y que ha sentido que la experiencia le ha restado años de vida.

Este incidente se suscito el 21 de octubre de 2021, en un rancho de Nuevo México, Estados Unidos, se produjo un accidente en el set de rodaje de la película “Rust” cuando un arma que sostenía Baldwin se disparó con munición real. La bala alcanzó a Hutchins, quien murió posteriormente a causa de la herida, y al director Joel Souza, quien resultó herido, pero sobrevivió.

La tragedia generó una intensa cobertura mediática y abrió investigaciones sobre la seguridad en sets de filmación y el uso de armas de fuego como utilería. El arma involucrada fue entregada a Baldwin por un asistente del equipo, y posteriormente se determinó que contenía munición real, algo que no debía ocurrir en circunstancias normales de producción.

Tras el accidente, Alec Baldwin fue imputado por cargos de homicidio involuntario en enero de 2023. Sin embargo, ese proceso fue objeto de múltiples cambios judiciales. Inicialmente, los fiscales presentaron cargos contra Baldwin y contra la armera responsable del manejo de armas en el set. Más adelante, los cargos contra el actor fueron retirados y volvieron a presentarse en distintas fases del caso.