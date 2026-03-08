¿Amorío entre Ester Expósito y Kylian Mbappé? ¡Es la ex de Vini Jr.!

La actriz española Ester Expósito y Kylian Mbappé han sido vistos en París y las reacciones no se han hecho esperar porque las imágenes dan a entender que están saliendo, además, muchos dicen que se alejan de los rumores de el famoso por los travesaños.

Ambos se encuentran en París, ella con motivo de la Fashion Week y él, porque se encuentra recuperándose de la lesión que le tiene alejado del campo de fútbol. Por eso, qué mejor manera de aprovechar el tiempo que divirtiéndose juntos yendo a cenar a un buen restaurante.

Además de este vídeo en el que se les ve a los dos entrando en el hotel, primero ella y minutos más tarde él para intentar disimular sin mucho éxito que iban juntos, la actriz compartió una foto de la comida que ambos tomaron en el restaurante y, aunque no se ve al jugador de fútbol, parece más que obvio que era quien la acompañaba.

Luego de la cena, algunos usuarios de redes aseguran que la pareja continuó la velada disfrutando de las vistas de la ciudad en la terraza del skybar del hotel Pullman y así lo fueron compartiendo tanto en Tiktok como en Instagram.

Ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre ello, pero lo cierto es que a la actriz y al jugador no es la primera vez que se les relaciona juntos, ya que a finales de febrero del año pasado ambos coincidieron en la Semana de la Moda de Madrid, pero cualquier cosa que tuvieran, debió de quedar ahí, al menos hasta ahora.

Tocará saber si hay algún problema con Vini Jr, pues en el pasado a Exposito se les relacionó a ambos.

El jugador del Real Madrid acudió hace unos años a un concierto en el que estaba Travis Scott en el Wizink Center. Posteriormente la artista invitó incluso al brasileño a subir al escenario en el último tema interpretado.

También es de sobra conocida la buena relación entre ambos, como se pudo ver en la final de la Champions League en la que Vinicius Jr. le hizo entrega de la camiseta con la que había conseguido anotar en su segunda final de la Copa de Europa.