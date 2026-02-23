¡Aquí nació el reguetón! Farruko saca tráiler de su viaje a Panamá

El cantante Farruko publicó un avance especial titulado "Panamá puso la primera semilla" en sus redes sociales.

Este video sirve como tráiler de su próximo EP de música panameña, un proyecto cultural que busca rendir homenaje a Panamá como la cuna del reggae en español y pieza fundamental en el origen del reguetón.

El visual resalta la conexión histórica entre Puerto Rico y Panamá. Farruko menciona que decidió grabar allá para colaborar con los "pilares" y los nuevos talentos del país.

En el video y el proyecto participan artistas panameños como Boza, Renato, El Roockie, Japanese y Edd Lover.

Según el artista, el objetivo es dar a Panamá el respeto y énfasis que merece por su aporte a la música urbana mundial.

"El reguetón no nació de la nada. Tiene historia, tiene sangre. Tiene Caribe y Panamá puso la primera semilla. Este tráiler no es solo música. Es reconocimiento a una nación que abrió el camino", puntualizó.