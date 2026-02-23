Show - 23/2/26 - 03:50 PM

¡Aquí nació el reguetón! Farruko saca tráiler de su viaje a Panamá

Según el artista, el objetivo es dar a Panamá el respeto y énfasis que merece por su aporte a la música urbana mundial.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Farruko publicó un avance especial titulado "Panamá puso la primera semilla" en sus redes sociales. 

Este video sirve como tráiler de su próximo EP de música panameña, un proyecto cultural que busca rendir homenaje a Panamá como la cuna del reggae en español y pieza fundamental en el origen del reguetón. 

El visual resalta la conexión histórica entre Puerto Rico y Panamá. Farruko menciona que decidió grabar allá para colaborar con los "pilares" y los nuevos talentos del país.

En el video y el proyecto participan artistas panameños como Boza, Renato, El Roockie, Japanese y Edd Lover.

 

 

Te puede interesar

Blades le dedica unas palabras Willie; tuvieron buenos y malos momentos

Blades le dedica unas palabras Willie; tuvieron buenos y malos momentos

 Febrero 23, 2026
¡Aquí nació el reguetón! Farruko saca tráiler de su viaje a Panamá

¡Aquí nació el reguetón! Farruko saca tráiler de su viaje a Panamá

 Febrero 23, 2026
Nick Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Nick Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

 Febrero 23, 2026
Hijo de Willie Colón habla y se despide de su padre al que amó mucho

Hijo de Willie Colón habla y se despide de su padre al que amó mucho

 Febrero 23, 2026
Mónica Lee pasará por el quirófano antes de casarse este año

Mónica Lee pasará por el quirófano antes de casarse este año

 Febrero 23, 2026

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

Una publicación compartida por Critica Panamá (@criticapa02)

Según el artista, el objetivo es dar a Panamá el respeto y énfasis que merece por su aporte a la música urbana mundial. 

"El reguetón no nació de la nada. Tiene historia, tiene sangre. Tiene Caribe y Panamá puso la primera semilla. Este tráiler no es solo música. Es reconocimiento a una nación que abrió el camino", puntualizó. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros