Hijo de Willie Colón habla y se despide de su padre al que amó mucho

Alejandro, uno de los hijos del cantautor Willie Colón, decidió pronunciarse tras el fallecimiento del salsero el pasado 21 de febrero.

“Papá, quiero llemarte y decorte cuánto amor está derramando el mundi por ti. Espero que estés viendo esto“, dijo Alejandro en su cuenta de Instagram.

Sobre la causa de la muerte de Willie Colón, medios internaciones difundieron que el intérprete estuvo internado en un hospital en Nueva York al que fue trasladado de urgencia por un aparente problema respiratorio.

La información no ha sido confirmada por ninguno de sus familiares, quienes pidieron privacidad en el doloroso momento.