Arcángel dejó de consumir la hierba santa y cambió su vida: "Me siento mejor"

El cantante Austin Agustín Santos, mejor conocido en la industria musical como Arcángel, reveló en medio de la presentación de su octavo álbum de estudio llamado 'La octava maravilla'. Más allá de la música, que este es el primer disco que hace totalmente sobrio.

En una entrevista con Billboard, habló de lo que hizo después de haber pasado por una cirugía de bypass a corazón abierto debido a la obstrucción de sus arterias. "No me podía quedar tranquilo porque la ansiedad me estaba matando y luego iba a venir una depresión. Entonces comencé a grabar todas las ideas que me llegaban a la mente en el hospital. Toda esa frustración e incomodidad la dejé plasmada en mis letras".

Agrega: "La operación de corazón abierto me llevó a darme cuenta que yo no necesito [consumir] nada para crear porque la realidad es que, humildemente, tengo un don que me regaló Dios para crear muy grande. Puedo crear en cualquier momento, en mi peor momento".

También detalló que, hasta hace unos años, pensaba que su creatividad estaba basada en el consumo de marihuana o alcohol; sin embargo, decidió dejar esto de lado para escribir su primer álbum sin estar bajo esta influencia. "Este es mi primer álbum sobrio, donde no necesitaba fumar. Si en todo el tiempo durante 20 años creé música no de manera tan saludable, hice música en momentos bien oscuros, imagínate estando lúcido, que me siento mejor personalmente".

"Estoy en este esplendor ahora donde no tomo, no fumo, y tengo la mente bien clara" y agregó que "desde que dejé de fumar pienso mucho más rápido. De hecho me siento más rápido que todo el mundo a mi alrededor".

El artista de 40 años resaltó que con esa nueva manera de pensar y ver la vida fue que escribió las canciones que conforman su nuevo álbum, proyecto que en algún momento pensó en llamar 'Lúcido' para reflejar esta nueva etapa de su vida.

"Si necesitas de algún tipo de droga para crear, entonces no eres muy buen creador", puntualizó.