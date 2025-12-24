Artistas, amigos y familiares despiden a Papo Rosario al ritmo de salsa

Familia, amigos y compañeros músicos le dieron el último adiós a los restos del músico y cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien fuera integrante por 38 años de El Gran Combo de Puerto Rico.

Según se había anticipado y de acuerdo con su voluntad, se celebró una misa en la parroquia Nuestra Señora De La Asunción en honor al cantante, quien inmortalizó canciones como “Carbonerito“.

Al lugar llegaron Jerry Rivas, Anthony García, así como los cantantes Charlie Aponte, Luisito Carrión, Andy Montañez, Maelo Ruiz, Gilberto Santarosa, y los músicos Don Periñón y Humberto Ramírez, entre otros.

La muerte de Rosario se suscitó una semana después de ocurrir el deceso de Rafael Ithier Natal, quien fue el fundador de El Gran Combo hace 63 años.