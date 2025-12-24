Show - 24/12/25 - 09:53 AM

Artistas, amigos y familiares despiden a Papo Rosario al ritmo de salsa

La muerte de Rosario se suscitó una semana después de ocurrir el deceso de Rafael Ithier Natal, quien fue el fundador de El Gran Combo hace 63 años.

 

Por: Redacción / Web -

Familia, amigos y compañeros músicos le dieron el último adiós a los restos del músico y cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien fuera integrante por 38 años de El Gran Combo de Puerto Rico.

Según se había anticipado y de acuerdo con su voluntad, se celebró una misa en la parroquia Nuestra Señora De La Asunción en honor al cantante, quien inmortalizó canciones como “Carbonerito“.

Al lugar llegaron Jerry Rivas, Anthony García, así como los cantantes Charlie Aponte, Luisito Carrión, Andy Montañez, Maelo Ruiz, Gilberto Santarosa, y los músicos Don Periñón y Humberto Ramírez, entre otros.

La muerte de Rosario se suscitó una semana después de ocurrir el deceso de Rafael Ithier Natal, quien fue el fundador de El Gran Combo hace 63 años.

Te puede interesar

Artistas, amigos y familiares despiden a Papo Rosario al ritmo de salsa

Artistas, amigos y familiares despiden a Papo Rosario al ritmo de salsa

 Diciembre 24, 2025
Tania Hyman elige en esta Navidad la gratitud, el amor y los recuerdos

Tania Hyman elige en esta Navidad la gratitud, el amor y los recuerdos

 Diciembre 24, 2025
Alec Baldwin tuvo pensamientos de irse al más allá tras muerte de directora

Alec Baldwin tuvo pensamientos de irse al más allá tras muerte de directora

 Diciembre 23, 2025
Michael Douglas habló con Reiner sobre el problema de su hijo antes de morir

Michael Douglas habló con Reiner sobre el problema de su hijo antes de morir

 Diciembre 23, 2025
J Balvin logró reconciliarse con Bad Bunny; ya no hay guerra

J Balvin logró reconciliarse con Bad Bunny; ya no hay guerra

 Diciembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app