¡Meetooo! El Chiri anuncia su "Mansión" con famosos y demencias
Se ha anunciado una recompensa de $10,000 para el ganador.
El conocido Christofer Phillips, calentó la redes tras anunciar "La Mansión del Chiri", un nuevo proyecto de telerrealidad en el que pondrá a caras conocidas del patio a competir dentro de una casa de playa.
Inicialmente se mencionan 17 participantes que permanecerán encerrados durante 26 días compitiendo por un premio.
El show se desarrollará en las playas de Las Lajas, en la provincia de Chiriquí.
Está previsto que el estreno ocurra a finales de abril de 2026, tras la Semana Santa.