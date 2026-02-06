Reencuentro que revivió recuerdos

El presentador y creador de contenido panameño Rolando Sterling avivó la nostalgia al compartir una fotografía celebrando los 30 años de trayectoria de Pepa TV y recordando el impacto que tuvo en sus inicios el productor Milton Corrales.

A través de sus redes sociales, Sterling contó que recientemente tuvo la oportunidad de reencontrarse con Corrales, a quien describió como “la mente detrás de Pepa TV” y una de las figuras clave que creyó en su talento cuando apenas buscaba una oportunidad en la pantalla chica. Según relató, en sus primeros pasos no recibía salario, pero sí respaldo, motivación y espacio para desarrollar ideas de “sketch” que luego lo ayudaron a convertirse en un personaje reconocido dentro del mundo de La Cáscara.

El comunicador evocó con humor y cariño los días de juventud en los que —según dijo— compraban “pollo a dólar” mientras esperaban grabar, compartiendo sueños, conversaciones sobre política, Dios, música y muchas risas. Para Sterling, esa etapa fue determinante en la construcción de su carrera artística y televisiva.

Su publicación fue recibida con múltiples reacciones de colegas y seguidores, quienes destacaron el valor de reconocer a quienes abren puertas en la industria. Cerró su mensaje con un brindis simbólico por la larga vida de Pepa TV y La Cáscara, dos marcas que han dejado huella en la televisión panameña.