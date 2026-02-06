Cancheros le roban $2,9 millones a Zion en aeropuerto de España

El cantante Zion fue víctima de un robo millonario digno de película en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El famoso se encontraba en la Terminal 4 del citado aeropuerto cuando dos individuos le robaron la mochila. Una en la que llevaba una gran suma de dinero en efectivo y objetos de lujo que elevan la cuantía de lo sustraído en 2,5 millones de dólares.

Para alivio del cantante urbano, la Policía Nacional de ese país capturó a los ladrones que le asaltaron.

Autoridades confirmaron el arresto de los sospechosos de ser amigos de lo ajeno en la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un suceso que tuvo lugar el pasado lunes a las 8 de la mañana, cuando el artista se encontraba en la zona de restaurantes de la terminal internacional.

Los ladrones aprovecharon un descuido de Zion para hacerse con la mochila que llevaba y con la que pretendía subir al avión.

Los involucrados fueron un argelino y un marroquí con un amplio historial delictivo en la misma zona, pero que siempre terminan siendo puestos en libertad y de regreso a sus fechorías.

En su mochila no solo había dinero en efectivo, sino que también atesoraba artículos de lujo. Es el caso de su teléfono móvil, así como cuatro relojes de alta gama, entre los que se podían leer las marcas Rolex y Patek Philippe. También otros objetos de incalculable valor económico y personal.