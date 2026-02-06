Show - 06/2/26 - 09:58 AM

Cancheros le roban $2,9 millones a Zion en aeropuerto de España

Para alivio del cantante urbano, la Policía Nacional de ese país capturó a los ladrones que le asaltaron.

 

Por: Redacción / Web -

El cantante Zion fue víctima de un robo millonario digno de película en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

El famoso se encontraba en la Terminal 4 del citado aeropuerto cuando dos individuos le robaron la mochila. Una en la que llevaba una gran suma de dinero en efectivo y objetos de lujo que elevan la cuantía de lo sustraído en 2,5 millones de dólares.

Para alivio del cantante urbano, la Policía Nacional de ese país capturó a los ladrones que le asaltaron. 

Autoridades confirmaron el arresto de los sospechosos de ser amigos de lo ajeno en la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Un suceso que tuvo lugar el pasado lunes a las 8 de la mañana, cuando el artista se encontraba en la zona de restaurantes de la terminal internacional.

Los ladrones aprovecharon un descuido de Zion para hacerse con la mochila que llevaba y con la que pretendía subir al avión. 

Los involucrados fueron un argelino y un marroquí con un amplio historial delictivo en la misma zona, pero que siempre terminan siendo puestos en libertad y de regreso a sus fechorías.

Te puede interesar

El Conejo Malo no cobrará por el Super Bowl, pero se ganará $17 millones

El Conejo Malo no cobrará por el Super Bowl, pero se ganará $17 millones

Febrero 06, 2026
Cancheros le roban $2,9 millones a Zion en aeropuerto de España

Cancheros le roban $2,9 millones a Zion en aeropuerto de España

 Febrero 06, 2026
Elton denuncia al ‘Mail’ por revelar datos de su salud y de su hijo

Elton denuncia al ‘Mail’ por revelar datos de su salud y de su hijo

 Febrero 06, 2026
¡Meetooo! El Chiri anuncia su "Mansión" con famosos y demencias

¡Meetooo! El Chiri anuncia su "Mansión" con famosos y demencias

 Febrero 06, 2026
Reencuentro que revivió recuerdos

Reencuentro que revivió recuerdos

 Febrero 06, 2026

En su mochila no solo había dinero en efectivo, sino que también atesoraba artículos de lujo. Es el caso de su teléfono móvil, así como cuatro relojes de alta gama, entre los que se podían leer las marcas Rolex y Patek Philippe. También otros objetos de incalculable valor económico y personal.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20

Nueva tragedia en el edificio Greenwood: hombre cae desde el piso 20
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió