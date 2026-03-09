‘Saudade’, con Musulini y Yisyi, en tendencia de YouTube

El artista urbano panameño Dakhila celebra un importante logro en su carrera, luego de que su tema “Saudade” alcanzó el puesto #1 en las tendencias musicales de YouTube en Panamá, pocos horas después de su estreno.

El video oficial, lanzado el viernes, ha generado reacciones en redes sociales, en parte por la participación de la popular pareja del “Parking de YenVideo”, Musulini y Yisyi, quienes aparecen como protagonistas del clip y han conectado rápidamente con el público.

A través de redes sociales, el equipo detrás del lanzamiento agradeció el respaldo de los fanáticos y celebró que el tema se posicionara en lo más alto de la plataforma, invitando incluso a los seguidores a llenar los comentarios con corazones morados para festejar el logro.

“Saudade” combina sonidos urbanos con una historia cargada de sentimiento, lo que ha ayudado a que el video gane reproducciones rápidamente y se convierta en uno de los estrenos más comentados del momento en la escena urbana panameña.

El tema de Dakhila ahora se posiciona en el puesto 2, con más de 41 mil reproducciones, 4.9 “like” y más de 500 comentarios.