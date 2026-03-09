Show - 09/3/26 - 12:00 AM

‘Saudade’, con Musulini y Yisyi, en tendencia de YouTube

El video logró colarse en la primera posición en un solo día de estreno

 

El artista urbano panameño Dakhila celebra un importante logro en su carrera, luego de que su tema “Saudade” alcanzó el puesto #1 en las tendencias musicales de YouTube en Panamá, pocos horas después de su estreno.

El video oficial, lanzado el viernes, ha generado reacciones en redes sociales, en parte por la participación de la popular pareja del “Parking de YenVideo”, Musulini y Yisyi, quienes aparecen como protagonistas del clip y han conectado rápidamente con el público.

A través de redes sociales, el equipo detrás del lanzamiento agradeció el respaldo de los fanáticos y celebró que el tema se posicionara en lo más alto de la plataforma, invitando incluso a los seguidores a llenar los comentarios con corazones morados para festejar el logro.

“Saudade” combina sonidos urbanos con una historia cargada de sentimiento, lo que ha ayudado a que el video gane reproducciones rápidamente y se convierta en uno de los estrenos más comentados del momento en la escena urbana panameña.

El tema de Dakhila ahora se posiciona en el puesto 2, con más de 41 mil reproducciones, 4.9 “like” y más de 500 comentarios.

Te puede interesar

¿Amorío entre Ester Expósito y Kylian Mbappé? ¡Es la ex de Vini Jr.!

¿Amorío entre Ester Expósito y Kylian Mbappé? ¡Es la ex de Vini Jr.!

 Marzo 08, 2026
Jim Carrey responde a las críticas por su aspecto y que es un impostor

Jim Carrey responde a las críticas por su aspecto y que es un impostor

 Marzo 08, 2026
¿Britney puede quedar presa? Le hallan pastillas tras conducir en fuego

¿Britney puede quedar presa? Le hallan pastillas tras conducir en fuego

 Marzo 08, 2026
La Miss Universo se cabrea tras ser cuestionada por su corona en Harvard

La Miss Universo se cabrea tras ser cuestionada por su corona en Harvard

Marzo 08, 2026
El Conejo Malo anda imparable y deslumbra a Tokio en su debut asiático

El Conejo Malo anda imparable y deslumbra a Tokio en su debut asiático

 Marzo 08, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo