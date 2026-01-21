¡Ayuda! Familia de Karol temen que muera y denuncian proceso contra Carlienis

¡Lloran a su mona Karol! La familia Díaz y la cantante Carlienis están sumamente preocupados con los cuidados y el estado de salud, debido a que el animal está acabangado en el lugar en el que la tienen. Ellos temen que muera de esa manera.

Como todos ya saben, en noviembre de 2025, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) procedió al decomiso del ejemplar tras una denuncia, basándose en que es una especie protegida cuya tenencia doméstica es ilegal en Panamá.

La familia mantiene una campaña pública solicitando la devolución de la custodia del animal. Argumentan que Karol no sabe sobrevivir en un entorno silvestre y que su salud se está deteriorando debido al estrés de la separación.

Tal como se dijo al inicio, temen por su vida, porque la veterinaria le envió un video y en el mismo Karol aparece con aparente miedo en una esquina, alejada de los demás monos.

"No se dieron cuenta y lo que se puede ver es a nuestra Karol asustada, esto es algo no habían dicho y es a nuestro favor", dijo la madre de la artista urbana.

Hasta ahora han pasado dos meses y unos 13 días desde que le quitaron a su mascota. Esto los mantiene en constante zozobra, porque no quieren que un día de estos les digan que murió.

¿Carlienis tendrá que defenderse en los tribunales?

Según la madre de Carlienis, los que se llevaron a la mona les han dicho que hay una ley en la que se especifica que el animal no es de ellos.

"Ellos le quieren meter un caso legal a mi hija Carlienis, cuando no hay pruebas de maltrato, no hay abusos, tampoco fue comprada. Se le dio el cuidado desde bebé, alimentación, veterinario y ahora no la hemos podido ver", indican.

"Nos mandaron un video en el que no está con la manada y se va a a morir de cabanga", puntualizaron.