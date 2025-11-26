Show - 26/11/25 - 09:11 AM

Beldad de Portugal critica el Miss Universo: "No nos dejan tener machos"

Camila escribió: "A las mujeres, las madres, las esposas y las niñas que sueñan: Nunca permitas que nadie te confine".

 

Siguen las polémicas en torno a Miss Universo 2025 y tras las acusaciones de representantes de Costa de Marfil y Noruega en contra del certamen internacional, ahora se suma la referente portuguesa, Camila Vitorino.

En un mensaje que compartió, ella exalta estar orgullosa de ser madre y estar casada, no sin antes tirarle duro al concurso al afirmar que ninguna mujer con macho podía ganar ese concurso.

En el texto que compartió en Instagram - en tres idiomas: inglés, portugués y español -, Camila dijo sentirse "obligada a hablar, no para justificarme a mí mismo, sino para proteger lo que es legítimamente mío: mi integridad".

Dijo que ya no se siente "representada por los principios que la organización de Miss Universo ha elegido defender".  

"Me parece injusto culpar al comportamiento de 120 candidatas que soportaron 20 días de incertidumbre, presión y, a veces, incluso miedo", reveló.

Ella Contó que, durante la concentración en Tailandia, tuvo lugar una situación donde "supe que mi viaje había llegado a su fin". 

Durante una conversación entre la organización y las concursantes, "se dijo que la reina reinante no tenía novio porque no había tiempo, que su compromiso era con la comunidad y su matrimonio era con el proyecto. Mi corazón se aceleró. Me congelé".

“Mire a mi alrededor, esperando haber entendido mal. Varias concursantes, casadas o en relaciones como yo, fueron visiblemente heridas. Sin embargo, elegí la fe. Elegí demostrar, hasta el final, lo que realmente me guía", añadió. 

Camila escribió: "A las mujeres, las madres, las esposas y las niñas que sueñan: Nunca permitas que nadie te confine"

"Nunca aceptes que te digan que debes elegir entre el amor y la ambición, entre la familia y el escenario, entre quién eres y quién aspiras ser. Tu fuerza es ilimitada y el mundo necesita de tu autenticidad, ahora más que nunca", puntualizó.

