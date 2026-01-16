Ben Affleck prefiere a sus hijos lejos de la actuación

Ben Affleck es una notable celebridad en Hollywood y cuenta con una carrera marcada por premios y éxitos de taquilla, pero en su opinión, acerca del futuro profesional de Violet, Seraphina y Samuel, los tres hijos que comparte con su exesposa, Jennifer Garner, no quiere que la fama sea una herencia para ellos.

Lejos de empujarlos hacia la actuación, Affleck dijo a E! News que su prioridad es darles libertad para que encuentren su propio camino, incluso si eso significa mantenerse alejados del cine.

“Pones algo sobre tus hijos cuando tienes una vida pública, y eso es complicado”, explicó el ganador del Oscar en la premiere mundial de El botín, celebrada el 13 de enero. “Realmente queremos darles espacio para que descubran qué es lo que quieren hacer”.

El actor, de 53 años, vio lejana la posibilidad de que sus hijos sigan los pasos de sus padres en Hollywood. “No los empujaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos, los amamos y estamos orgullosos de ellos”, afirmó.