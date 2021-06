Brithany Ryce demuestra que su salud es totalmente estable

La bailarina Brithany Ryce respondió uno de esos mensajes que siempre le llegan que habla de la obesidad.

El mensaje decía: "La gordura y la obesidad no es relajo, mi prima murió por eso, y nunca pudo tener hijos. No normalicemos la obesidad".

Publicidad

Ante esto, la bailarina le dejó claro al cibernauta que todos sabemos que la obesidad es un problema grave que trae consigo muchísimas consecuencias, pero no todas las situaciones son iguales, pues en su caso, está saludable y lo demostró mostrando los resultados de sus exámenes médicos que se practicó hace una semana.

"No todas las situaciones son similares, están errados al señalar a las personas sin instruirse, sin saber, solo van repitiendo como papagallos, para quedar como los más pretty, los héroes... Siempre he dicho que mi salud es totalmente estable", comento Ryce.

Afirmó que cuando hace referencia en el amor propio, no solo lo hace en lo superficial, también se refiere de adentro hacia afuera, por ello el mensaje que siempre lleva es que salgan de su zona confort, que hagan lo que más les gusta. "En ningún momento mi mensaje va a que sean gordos, porque mi público no solamente es de gordos, si yo me siento linda y preciosa, es porque lo siento, y más allá de lo superficial, mi cuerpo es mi templo y lo amo, y porque lo amo, lo mantengo bien de salud", manifestó Brithany.

Para dar crédito a que está muy bien de salud, con todo y su gordura, Brithany compartió los resultados de sus exámenes, recalcando que su salud está en perfectas condiciones.

Aconsejó a los cibernautas dejar de normalizar esos comentarios que dicen "sin ofender", "lo hago porque te quiero", porque solo lo hacen para ganar gracias y dañar a las personas. "Señores, no normalicen este tipo de comentarios, y no me voy a quedar callada, porque si yo me quiero sentir rica, sabrosa, deliciosa, es porque puedo...", Aseguró.